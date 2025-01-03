¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£³²óÀï¡ÏÀÅ²¬³Ø±à¡ÊÀÅ²¬¡Ë£²¡Ý£° ¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡¿£±·î£²Æü¡¿±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à£±·î£²Æü¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î£³²óÀï¤Ç¡¢ÀÅ²¬³Ø±à¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£´Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é²ÃÆ£Í¤´ð¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾40Ê¬¤Ë¤â¼ÄÄÍÎç²»¤¬£³»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡££²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð