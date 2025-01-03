¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/03¡ÛWEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤¬1·î3Æü¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¼íÌî¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¶Í»³¾È»Ë¤È·ëº§¡¦¼íÌîÉñ»Ò¤Ã¤Æ¡©¢¡¶Í»³¾È»Ë¤È·ëº§¡¦¼íÌîÉñ»Ò¤È¤Ï¡©¼íÌî¤Ï1988Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³Ãæ³Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ¤ÎÅìµþÅÔÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜ