¶õ¹Á¤äµ¡Æâ¤Ç´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¶ÄÅ·¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ìµó¾Ò²ð¤¹¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¡Á¶õ¤Î¾å¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ëÂ¿È¯!?¡Á¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü¡Ê3Æü¡Ë¤è¤êÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖHulu¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÇÛ¿®¡£15Æü¤è¤ê¡ÖU-NEXT¡×¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡ÙËÜÊÔËÁÆ¬±ÇÁü¡õÍ½¹ðÊÔ¶áÇ¯¡¢¶õ¹Á¤ä¹Ò¶õµ¡Æâ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÈ¯¤òÃÙ¤é¤»¤ëÌÂÏÇµÒ¡¢¶õ¹ÁÃæ¤ò´¬¤­¹þ¤ó¤ÀÂçÁûÆ°¡¢²ÙÊª¸¡ºº¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿