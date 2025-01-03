PTSD¤Ë¶ì¤·¤ß¡Ä¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤ÎºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏî´¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¡Ö¿·½Õ¤Ý¤µ¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÜ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£ÀÖ¤¤¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤òÊâ¤¯¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«Æü¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¸¸ÁÛÅª¤Ç¡¢´¨¤µ¤òËº¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ê³¤ÊÕ¤Ç¾Ð