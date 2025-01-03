WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤¬¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸µ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§WEST. ¶Í»³¾È»ËÈ¯É½Á´Ê¸¡Ë ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¶Í»³¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤­¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢WEST.¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Í»³¤¬½é¤È¤Ê