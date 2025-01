R Hotels & Resorts Managementは、今年の春に開業予定の新たなホテル「OCICA OSHIAGE TOKYO by R HOTEL」の宿泊予約を、2024年12月26日(木)より開始した。「OCICA OSHIAGE TOKYO by R HOTEL」が誕生「OCICA OSHIAGE TOKYO by R HOTEL」は、訪れるすべての人の旅を彩るホテル。8つのコンセプトカラーで彩られた客室とさまざまな色が集まるラウンジで、自分らしい時間を過ごしたり、大切な人との心温まるひとときを楽しんだりでき