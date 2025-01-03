±é²Î²Î¼ê¤ÎËÌ»³¤ß¤Ä¤­¤¬2Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤È¹ç¤ï¤»¤¿¼ØÊÁ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ËÌ»³¤Ï¡ÖÌ¦Ç¯¤À¤«¤é¼ØÊÁ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö°¦¸¤¤È¥³¡¼¥Ç¤·¤Æ¤ª»¶Êâ¡×¤ÈÉþÁõ¤ÎÊÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°¦¸¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¼ØÊÁ¥³¡¼¥Ç Ì¦Ç¯¤À¤«¤é¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤ÎÉþÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ½¿Ú¤Î°ú¤­½Ð¤·¤ò¥¬¥µ¥´¥½Ãµ¤·¤¿¤é½Ð¤Æ¤­¤¿30Ç¯¶á¤¯Á°¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¥¹¥È¥Ã¥­¥ó¥°¤¬¥é¥áÆþ¤ê¤Ç·ë¹½