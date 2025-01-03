WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¡Ê35¡Ë¤¬3Æü¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£2025Ç¯¡¢·ÝÇ½³¦¤Ï¡Ö·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶Í»³¤Ï»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¤³¤ÎÅÙ¡¢¶Í»³¾È»Ë¤Ï¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¸½ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ø