¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢AIR TWOKYOŽ£¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥áŽ¢Åìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥ºŽ£À»Ìë·èÀïÊÔ¤Î¥°¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢2024Ç¯12·î24Æü(²Ð)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ž¢Åìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥ºŽ£¤Î¥°¥Ã¥ºÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áŽ¢Åìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥ºŽ£¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì Âç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥áŽ¢Åì