Image: Tada Images / Shutterstock.com ÌÜ»Ø¤»¡¢iPhone¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ªÄ¹¤é¤¯iPhone¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤µ¡Ç½¤ä»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢iPhone¤Ç»Å»ö¤ò¸úÎ¨²½¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ž¢¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Ž£¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÉ½¼¨¤¹¤ëÊýË¡ Image: ¤Ï¤é¤¤¤µ¤ó ¤Þ¤º¤ÏiO