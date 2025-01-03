ÌîÎÉÇ­¤¿¤Á¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡Ö´ñÀ×¤ÎÅç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Þ¥ë¥¿¶¦ÏÂ¹ñ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¤Í¤³¤·¤Þ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§Cats of Malta¡Ë¤¬¡¢1·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÊÇÛµë¡§¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¥º¡Ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÀèÃåÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ÎÇ­Áü¡Ö¥¢¥¿¥¹¡×¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤ÎÆî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¹ñ¡¢¥Þ¥ë¥¿¶¦ÏÂ¹ñ¡£ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¥Þ¥ë¥¿¤Ë¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¯¤â¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Ç­¤¿¤Á¤È¡¢Èà¤é¤È¶¦¤Ë¿ÍÀ¸¤ò»ü¤·¤à¿Í¡¹¤¬¤¤