ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å8¡§00NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬¡¢1·î5Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÚ±Ê°¦¤¬±é¤¸¤ë¹â³Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û²£ÉÍÎ®À±¡¢¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¤é¡Ä¹ë²Ú¥­¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÉÚ±Ê°¦¤¬±é¤¸¤ë¹â³Ù¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ ¸¬¡Ë¡¢¾¾Ê¿Éð¸µ¡ÊÀÐºä¹ÀÆó¡Ë¤ÈÊÂ¤ÓËëÉÜ¤Î¼Â¸¢¤ò°®¤ëÂç±ü¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¡£¸­´Ý¡Ê»ûÅÄ ¿´¡Ë¤ÎËå¤Î¼ïÉ±¤ò½½Âå¾­·³