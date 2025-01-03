µî½¢¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFW¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡£°ÜÀÒ¤òÆ÷¤ï¤»¤ëÈ¯¸À¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤Ïµ×¡¹¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ç¯Êð3500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó68²¯±ß¡Ë¤Ë¤âµÚ¤Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬3¤Ä¤Û¤É