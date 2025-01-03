£±£²Æü½éÆü¤ÎÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢½Ð±©³¤°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤¬£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Î½Ð±©³¤Éô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹Ë¼è¤ê¤ÎÂç´Ø¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤¬º£Ç¯½é¤Î·Î¸Å¤Ç¡¢£±£¶ÈÖÏ¢Â³¤Ç¼è¤Ã¤ÆÁ´¾¡¡£ºÇ½é¤Ë¸µÂç´Ø¤ÇËëÆâ¡¦¸æÖÖ³¤¡Ê½Ð±©³¤¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¡¢±¦¤ò¤Î¤¾¤«¤»´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤ÆËëÆâ¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê¶­Àî¡Ë¡¢Æ±¡¦¹ë¥Î»³¡ÊÉð·¨¡Ë¤ÈÆÍ¤­²¡¤·¼«Ëý¤ò»ØÌ¾¡£ÆÀ°Õ¤ÎÅê¤²¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢ÆÍ¤­²¡¤·¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢°µÅÝ¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿