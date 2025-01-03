?¼Ö°Ø»Ò¥¢¥¤¥É¥ë?¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ä¤·³è¤¬ÏÃÂê½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ãö¼í¤È¤â¤«¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ËèÇ¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖËèÇ¯¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë³°ºê¤ê¤ó¤´±à¤µ¤ó¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î³°ºê½¤ÂÁ¤Î¼Â²È¡Ö³°ºê¤ê¤ó¤´±à¡×¤Î¤ê¤ó¤´¡£À¸¿è¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃö¼í¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÅÙ¡¹³°ºê¤ê¤ó¤´±à¤Î¹ØÆþ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ê