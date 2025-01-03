[ËÌµþ £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤Ï£³Æü¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Î£Å£ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤¬£¶£µËü£·£°£°£°ÂæÄ¶¤ÈÁ°Ç¯Èæ£¸¡¥£¸¡óÁý²Ã¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î£²£´Ç¯À¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï½é¤á¤ÆÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï·øÄ´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤­¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï£±£²·îÃ±·î¤Ç¤âÁ°·îÈæ£±£²¡¥£¸¡óÁý¤Î£¸Ëü£³£°£°£°Âæ¤È²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡££²£´Ç¯¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Î¤¦¤Á£³£¶