¤È¤Æ¤â¡ÖÆø¤ä¤«¡×ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡ÖÆø¡¹¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¡¢ÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÍÍ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤­¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï...Àµ²ò¤Ï¡Ö¤Ë¤®¤Ë¤®¤·¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¼¡²ó¤Î´Á»ú¥¯¥¤¥º¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ÚÆñÆÉ´Á»ú¡Û¡Ö½÷Ïº²Ö¡×¤Ã¤ÆÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©ÆÉ¤á¤¿¤é¤¹¤´¤¤¡ª