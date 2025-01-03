ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤¬3Æü¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤«¤éMF°ËÆ£·ÃÎ¼(23)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î°ËÆ£¤ÏÌðÈÄÃæ±û¹â¹»¤«¤éÅìÍÎÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢2022¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÓÃæ¤«¤éÁêÌÏ¸¶¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÀµ¼°²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¡¢8·î¤«¤éÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¤ØÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÁêÌÏ¸¶¤ËÉüµ¢¤·¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ç30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·6ÆÀÅÀ¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Ìî¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹°ËÆ£¤Ï¡¢Î¾¥¯¥é