¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ½à¡¹·è¾¡ÅìÊ¡²¬12¡½17Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ê3Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡ËÁ°¡¹²óÍ¥¾¡¡¢Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÅìÊ¡²¬¤¬ÇÔ¤ì¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¡¢2013Ç¯ÅÙ¤«¤éÂ³¤¤¤¿Ï¢Â³4¶¯¤Ï11Âç²ñ¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£ÅìÊ¡²¬¤ÏÁ°È¾¤«¤éÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤ÎÎÏ¶¯¤¤¹¶¼é¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢·üÌ¿¤Î¼é¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç3¥È¥é¥¤¤òµö¤·¡¢0¡½17¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅìÊ¡²¬¤Ï¸åÈ¾¤Ë·ø¼é¤«¤é¤ÎÌÔÈ¿·â¤ò¸«¤»¤¿¡£4Ê¬¤´¤í¡¢Áê¼ê¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥ÈÃ¥¼è¤«¤é¥×¥í¥Ã