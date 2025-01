1月3日(現地時間2日、日付は以下同)。NBAは2024年12月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはニューオーリンズ・ペリカンズのイブ・ミッシ、イースタン・カンファレンスではワシントン・ウィザーズのアレックス・サーが選ばれた。 The @Kia NBA Rookies of the Month for December! #KiaROTMWest: Yves Missi (@PelicansNBA)East: Alexandre Sarr (@WashWizards) pic.t