´Æ½¤°å»Õ¡§º´Çì ¿®°ìÏ¯¡Ê°å»Õ¡Ë Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡»ºÉØ¿Í²Ê¡¢Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³Ø¤µ¤µ¤ä¤Þ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡¢ÀéÁ¥ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÉÂ±¡»ºÉØ¿Í²Ê³°Íè°åÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯3·î¤è¤ê±Ñ¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¶ÐÌ³¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñ·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä°å¡¢ÊìÂÎÊÝ¸îË¡»ØÄê°å¡£ »ÒµÜÆâÈ¿¾É¤Î³µÍ× »ÒµÜÆâÈ¿¾É¤È¤Ï¡¢»ÒµÜ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë»ÒµÜÂÎÉô¤¬»ÒµÜÆâ¹Ð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆâÂ¦¤Ë¤á¤ê