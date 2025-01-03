£²Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¶õÇú¤Î¸½¾ì¤ò¸«²ó¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¿Í¡¹/Hatem Khaled/Reuters via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï£²Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¶á¤¯¤Î¥Þ¥ï¥·ÃÏ¶è¤ò¹¶·â¤·¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤é£±£±¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¬¥¶¤ÎÆâÌ³¾Ê¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¬¥¶¤ÎË¡Î§¤äÃá½ø¤òÂ»¤Ê¤¦¤¿¤á¤Ë·Ù»¡¥È¥Ã¥×¤Î¥Þ¥Õ¥à¡¼¥É¡¦¥µ¥é¡¼»á¡Ê£µ£°¡Ë¤ä·Ù»¡»Ø´øÉ¾µÄ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥Ã¥µ¥à¡¦¥·¥ã¥Õ¥ï¥ó»á¤ò»¦