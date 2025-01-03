½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡á3Æü¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎASB¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï3Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÇÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ð¥×¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë6¡½7¡¢6¡½1¡¢6¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë