¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/03¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦GACKT¤¬1·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï24¶É¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2025¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¸á¸å5»þ¡Á9»þ¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Îµ´Î¶±¡æÆ¤Î¥ß¥¹¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛGACKT¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¹ëÅ¡¸ø³«¢¡76Ï¢¾¡Ãæ¤ÎGACKT¡¢DAIGO¡õµ´Î¶±¡æÆ¤Î¼ºÂÖ¤Ç¡È±Ç¤¹²ÁÃÍÌµ¤·¡É¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ç76Ï¢¾¡Ãæ¤ÎGACKT¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê