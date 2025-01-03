µ¤Ê¬²°¤Ê½÷À­¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯ÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥â¥Æ¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ­¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤½÷À­¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ëµ¤Ê¬²°¤Ê½÷À­¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¾åµ¡·ù¤Î»þ¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°¦ÁÛ¤¬ÎÉ¤¯¡¢µÕ¤ËÉÔµ¡·ù¤Ê»þ¤ÏÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÎäÃ¸¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷À­¤À¤ÈÃËÀ­¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è