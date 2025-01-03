¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤ÎÉñÂæ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage¡¢²áµî¾å±éºîÉÊ¤è¤ê¿·¤¿¤Ë6ºîÉÊ¤Î¡ÖABEMA¡×ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Á´¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë½¸ÂçÀ®¥é¥¤¥Ö¡Ö-Battle of Pride 2023-¡×¤Û¤«¡¢½é¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥óÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤¬ËÜÆü1·î3Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡¢¡Ø¥Ò¥×¥¹¥Æ¡Ù²áµîºî ¡É·×18ºîÉÊ¡É ¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«ÊüÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ä¡ä¡ä18ºîÉÊ¤Î¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿19ÅÀ¡ËÉñÂæ¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·