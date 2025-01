Nintendo SwitchはBluetoothスピーカーやBluetoothイヤホンへの音声出力に対応していますが、オーディオ機器の種類によっては実感できるレベルの遅延が発生することがあります。この音声遅延問題を無線機能搭載マイコンボード「Raspberry Pi Pico 2 W」を使って解決してみました。GitHub - wasdwasd0105/PicoW-usb2bt-audio: Transform your Raspberry Pi Pico W into a USB to Bluetooth Audio Adapter.https://github.com/wasdwa