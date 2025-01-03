Nintendo Switch¤ÏBluetooth¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤äBluetooth¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ø¤Î²»À¼½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼Â´¶¤Ç¤­¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²»À¼ÃÙ±äÌäÂê¤òÌµÀþµ¡Ç½ÅëºÜ¥Þ¥¤¥³¥ó¥Ü¡¼¥É¡ÖRaspberry Pi Pico 2 W¡×¤ò»È¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£GitHub - wasdwasd0105/PicoW-usb2bt-audio: Transform your Raspberry Pi Pico W into a USB to Bluetooth Audio Adapter.https://github.com/wasdwa