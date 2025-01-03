¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹âÇëÍÎ¼¡Ïº¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß38ºÐ¤Î¹âÇë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Î¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Ç¡¢2003Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£2006Ç¯¤Ë¤Ï°¦É²FC¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤â·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢2015Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¤ÏFC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢2017Ç¯¤«¤éFCÅìµþ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2022Ç¯7·î¤«¤éÆÊÌÚSC¤Ø¤È´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¡¢ÍâÇ¯´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢2024Ç¯¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹