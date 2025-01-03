¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¤ªÀµ·î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÎÁÍý²È¤Îº£°æ¿¿¼Â¤µ¤ó¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¥Ù¡¼¥³¥ó¡×¤È¡¢ÁêÀ­¤Î¤è¤¤¡Ö¿Ý¤ß¤½¤¢¤¨¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤ê¹â¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È´Å¤ß¤Î¤¢¤ë»é¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¤«¤¿¤Þ¤êÆù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÈßîÀ½¡Ê¤¯¤ó¤»¤¤¡ËÉ÷¤Î¹á¤ê¡£»é¿È¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¤¸¤ó¤ï¤êÇ®¤òÆþ¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤´¤Á