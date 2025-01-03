5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ë¤¿¤á¡¢U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£6Æü¤Î»Å»ö»Ï¤á¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â´Þ¤á¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2½µÌÜ°Ê¹ß¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£14Æü¤ÏºÆ¤Ó¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£5Æü¤Ï¡Ö´¨¤ÎÆþ¤ê¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤á¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£5Æü¡Á10Æü¤ÎÅ·µ¤ÌÀÆü4Æü¤«¤é5⽇¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬