2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤¬²°³°¤Ç¸ÄÊÌ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£¤Ïº£Ç¯²Æ¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç±¦Â­ÃæÂ­¹ü¤ò¹üÀÞ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ºòÇ¯10·îº¢¤Ë¤ÏÉüµ¢´Ö¶á¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Éé½ý²Õ½ê¤ËºÆ¤ÓÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë¶ÉÃæÂ­¹ü¤ÎºÆ¼ê½Ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆ