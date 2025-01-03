¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤Ï1·î2Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿Æ¤·¤¤¿Í¤È¤Î¿·Ç¯¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¡¢Àµ·î¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥í¡¼¥é¡¢Èþ¤·¤¤¡È¿·Ç¯½é¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡ª¡Û¡Ö»¨¹òºÏÇÝ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÂçÅç¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ª²È¤Ë¡×¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö2025Ç¯¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ìß¤Ä¤­¤äÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡¢½¬»ú¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÀµ·î¤ò³Ú¤·¤à¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤