¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹âÇëÍÎ¼¡Ïº(38)¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£2003Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¹âÇë¡£2006Ç¯¤Ë°¦É²FC¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹­Åç¤Ç¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤­¡¢J1Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¤Ç½é¤Î³¤³°Ä©Àï¡£¤½¤Î¸å¡¢FC¥½¥¦¥ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢2017Ç¯¤ÎFCÅìµþÆþ¤ê¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯²Æ¤«¤éÆÊÌÚSC¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì