ÉÙ»Î»Ô¤ÎÉÙ»Î»³¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀãÍ·¤Ó¤ä¥½¥ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹­¾ì¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥½¥êÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤µ30¥áー¥È¥ë¤Î¿Í¹©Àã¤Çºî¤é¤ì¤¿¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤¹¡£ ÉÙ»Î»Ô¤ÎÉÙ»Î»³¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀãÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤­¤ë¹­¾ì¡ÖÀã¤ÎµÖ¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 10·î¸åÈ¾¤«¤é1Æü