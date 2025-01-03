±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï3Æü¡¢MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª(27)¤¬Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£M¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¤Ï2019Ç¯ÅÓÃæ¤ËÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤«¤éÇð¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¡¢2020Ç¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ1¥ê¡¼¥°ÀïÁ´38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î9¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó½é¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£±ºÏÂ²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ