¡Ö¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ë½Ð¤ë»þ¤Î°áÁõÂå¤ä¸òÄÌÈñ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤À¤±¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏÎ©75Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Î·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¹âÉô¾°»Ò¤µ¤ó¡£¡ÔÆÃÊÌ¥°¥é¥Ó¥¢¡Õ²ÈÄÂ7.3Ëü±ß¡¢·è¤·¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤Éô²°¤â¡Ä¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¼«Âð¡×¤òÇÁ¤­¸«¤¹¤ë(¼Ì¿¿30Ëç)¤Ê¤¼¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤ÎÀ¸³è¤Ï¸·¤·¤¤