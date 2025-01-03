2025Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢µ»½Ñ¤ÎÆ°¸þ¤òÀê¤¦ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÆÃ½¸µ­»ö¡ÖPC¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥È¥ì¥ó¥É¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ËÜ¹Æ¤ÏCPUÊÔ¤À¡£2024Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ãÎ®¤ËÙæ¤Þ¤ì¤¿Intel¤È¡¢µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿AMD¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© ¸«¤¨¤Æ¤­¤¿Î¾¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ·×²è¤«¤é¡¢Å¸Ë¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡ö¡ö¡ö2025Ç¯¤ÎIntel CPU - ¤Þ¤º¤ÏArrow Lake¤Î³È½¼¡¢È¿·â¤Ï18A¼¡Âè¡©2024Ç¯¤ÎIntel CPU¤Ï¿§¡¹ÂçÊÑ