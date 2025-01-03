¹âÇëÍÎ¼¡Ïº¡ÊJ¥ê¡¼¥°Äó¶¡¡¦¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹âÇëÍÎ¼¡Ïº¡Ê38¡Ë¤¬3Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é½êÂ°¤·¤¿¹­Åç¤Ç¤Ï2012¡¢13Ç¯¤ÎJ1Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥·¥É¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤äFC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ï¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Ç¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£