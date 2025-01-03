Íû¶¯ÁíÍý¡¢»³Åì¾Ê¤ò»ë»¡2Æü¡¢ºÑÆî»ÔÀô¾ëÏ©¤Ë¤¢¤ë²ÈÅÅÈÎÇäÅ¹¡ÖµþÅìÅÅ´ï¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ç¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ëÍû¶¯»á¡£¡ÊºÑÆî¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/Ãú³¤Þ¹¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî1·î3Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¡Ê¤ê¡¦¤­¤ç¤¦¡Ë¶¦»ºÅÞÃæ±ûÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷¡¦¹ñÌ³±¡ÁíÍý¤Ï2Æü¡¢»³Åì¾ÊºÑÆî»Ô¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£Íû¶¯ÁíÍý¡¢»³Åì¾Ê¤ò»ë»¡2Æü¡¢ºÑÆî»Ô¤Î²«²ÏÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹©»ö¤Î¿ÊÅ¸¤ò»ë»¡¤¹¤ëÍû¶¯»á¡£¡ÊºÑÆî¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/Ãú³¤Þ¹¡Ë