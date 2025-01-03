95ºÐ¡¢ÃË¤ä¤â¤á¤Î´è¸Ç¤ÊÉã¤ò¡¢67ºÐ¤Î°ì¿ÍÌ¼¤¬²ð¸î¤¹¤ë¡Ä¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë²ð¸îÏ¢ºÜ¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¡¦¥À¥Ã¥É¡ªÉã¤¬¤À¤ó¤À¤ó²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤¬¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­Ã±¹ÔËÜ²½¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¼ã¤¤º¢¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤ò¤È¤ó¤¬¤ê¤á¤¬¤Í¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£* * * * * * *1ÏÃ¤«¤éÆÉ¤àÂ¹Ì¼¤È¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ó¥í¡¼¥ÉÁ°ÏÃ¤«¤é¤ÎÂ³¤­¡£¢­¢­¢­·ëº§¼°¤Ë¤ÏÉ¬¤º½Ð¤Ê¤¤¤È¤Ê·ëº§¼°¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢»ö·ï¤¬¢­¢­¢­Éã¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¤Æ²ø²æ¤·¤¿¤é¤·¤¤·ëº§¼°¤Ï10Æü¸å