´Ú¹ñ¤Î¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜººÄ£¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹´Â«Îá¾õ¤ò¼¹¹Ô¤·¡¢ÁÜºº°÷80¿Í¤¬¸øÅ¡¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°9»þ¤´¤í¤Î±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢¸øÅ¡¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¥Ð¥¹¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ÁÜºº°÷¤é¤Î¿ÊÆþ¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÁÜºº°÷¤È·ÙÈ÷°÷¤¬¤â¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä°ìÉô¤ÎÁÜºº°÷¤¬¸øÅ¡¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¸øÅ¡¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤ÎÁÜºº°÷¤¬¹´Â«Îá¾õ¤ò·Ù¸îÄ£Ä¹¤ËÄó¼¨¤·¡¢¹´Â«¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë