´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Î¸øÅ¡¤ËÅþÃå¤·¤¿ÁÜºº¥Á¡¼¥à/Jung Yeon-je/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï£³ÆüÄ«¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±¡Ë¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁÜºº¥Á¡¼¥à¤¬ÂçÅýÎÎ¸øÅ¡¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Õú»á¤ÏºòÇ¯£±£²·î£³Æü¤Ë½Ð¤·¤¿¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í­ºá¤È¤Ê¤ì¤ÐÌµ´ü·º¤Þ¤¿¤Ï»à·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£ºÛÈ½½ê¤¬£±£²·î£³£±Æü¤Ë¹´Â«Îá¾õ¤òÈ¯ÉÕ