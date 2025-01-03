Î¤»³¤ÎÅÚ¤ä¿¢Êª¤Ê¤É¿È¶á¤ÊÁÇºà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´³»Ù¤ÎºîÉÊÅ¸¤¬¡¢¾±¸¶»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾±¸¶»ÔÀ¾ËÜÄ®¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ê»Å»ö Î¤»³¤Î´³»ÙÅ¸¤Ïº£Ç¯¤Ç£²£²²óÌÜ¡¢Ìó£µ£°£°ÅÀ¤Î´³»Ù¤¬²ñ¾ì°ìÇÕ¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£ ÌÜ¤Ï»³Ü¥¡¢Æ¹ÂÎ¤Ë¤ÏÇ´ÅÚ¤ä¥¢¥±¥Ó¥«¥º¥é¤Ê¤É¼«Á³¤ÎÁÇºà¤¬ºî¤ê½Ð¤¹ÁÇËÑ¤Ê»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë½¬¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢°ð¤äÆì¤ò»È¤Ã¤¿¤ï¤éºÙ¹©¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤­¤Ð¤¨¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ ÍÍ