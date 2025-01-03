³ÆÃÏ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç2Æü¡¢½éÇä¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡ÂÞ¤Ê¤É¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤é¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£Ê¡ÂÞÇä¤ê¾ì¤ËÊÂ¤ÖÇã¤¤ÊªµÒ=2025Ç¯1·î2Æü¸áÁ°9»þ6Ê¬¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¿·³ã°ËÀªÃ°¡¢»³ºêÌ÷»£±Æ¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¿·³ã°ËÀªÃ°¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þ¤Î³«Å¹Á°¤ËÌó1600¿Í¤¬Îó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ï¸áÁ°6»þ¤«¤éÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¡¢³«Å¹40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±Å¹¤Ï¡Ö½éÌ´ÆÃÊÌ´ë²è¡×¤ò¼Â»Ü¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¥á¥Ã¥·Áª¼ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë