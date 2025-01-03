ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖB'z¡×¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢NHK¸ø¼°Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯500Ëü²ó¿ô¤òÆÍÇË¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í­ÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤âµÞÁý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷¤«¤é3ÆüÌÀ¤±¤¿¸½ºß¤âÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼36Ç¯¤Ç½é¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖB¡Çz¡×¡£Åö½é¤Ï¡¢²ñ¾ì³°¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÍ½Äê¤À