Àµ·î¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡Ø»ÖÂ¼¡õÄáÉÓ¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¸òÍ·Ï¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢¡ØÄáÉÓ¡õ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î 2025¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬1·î1ÆüÌë¤ËÊüÁ÷¡£¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¸«¤¨¤Ê¤¤Èþ½÷¤Î»Ñ¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÇ®Ë¾¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥»¥¯¥·¡¼Èþ½÷¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡È¤´Ë«Èþ¡É¥·¡¼¥óÄáÉÓ¥Á¡¼¥à¤ÎÂè7¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢ÄáÉÓ¤Î»Ä¤·¤¿2ËÜ¤ò·Ö¸¶Å°¤¬ÅÝ¤·¡¢¥¹¥Ú¥¢¤Ç¡È¤´Ë«Èþ