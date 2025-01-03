Âçºå¡¦Æî¹Á¤Ç¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤¬½¸¤Þ¤ëÀµ·î¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ£¶£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡££±·î£±Æü¤«¤éÀµ·î¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ëÇî¡×¤¬¡¢Âçºå¡¦Æî¹Á¤Î£Á£Ô£Ã¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤­¤Ê¤â¤Î¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢¿§¤òÅÉ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²²Ã¤·¤¿