2025Ç¯¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×¤ÎB1Âè16Àá¡£¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¿·½Õ¤«¤é¡ÈÅìµþ¥Àー¥Óー¡É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÆ±¤¸ÃæÃÏ¶è¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤È¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¤Ï¡¢¥é¥¹¥È1ÉÃ¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£ Á°Àá¤Ï¤½¤í¤Ã¤ÆÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤Î¥Ûー¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀAÅìµþ¤Ï¡¢GAME1¤Ç62ÆÀÅÀ¡¢GAME