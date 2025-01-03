¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/03¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤¬2025Ç¯1·î2Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Çò´äÎÜÉ±¤Î¸øÌó¼ÂÁ©¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò´äÎÜÉ±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸øÌóÀë¸À¤¹¤ë½é¡¹¤·¤¤»Ñ¢¡Çò´äÎÜÉ±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸øÌó¼Â¸½¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢Çò´ä¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¡Ú¸øÌó¼ÂÁ©¡ÛÇò´äÎÜÉ±ORIGINAL¡§¡ÆFOUR SEASONS¡Ç¡Ø¿·¶Ê¤òºî¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡Ù¡×¤ÈÅê¹Æ¡£³Ú¶Ê¤Ï2025Ç¯1·î3Æü19»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½¹ð