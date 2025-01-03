£²ÆüÍ¼Êý¡¢»³·Á¸©Åìº¬»Ô¤Ç¡¢£¸£µºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£¶£²ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£²Æü¸á¸å£µ»þÁ°¡¢Åìº¬»ÔÌîÀî¤Î¼çÍ×ÃÏÊýÆ»Èø²ÖÂô´Ø»³Àþ¤Ç¡¢Æ»Ï©¾å¤Ë¤¤¤¿Åìº¬»ÔÀô¶¿¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ­¡Ê£¸£µ¡Ë¤¬¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¡¢½Ð·ìÀ­¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£ ·Ù